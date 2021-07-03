ملف الصباح
رئيس حكومة شاب… “أش فيها كاع” !!
يمنح للعمل السياسي جاذبية ويعطي الإحساس أن المغرب “مازال فيه الخير” سنكون «أجمل بلد في العالم»، برئيس حكومة في عمر الزهور، رغم يقيني أن الشباب لا يحبون الزهور، بل بائعات الزهور في حد ذاتهن. سيكون المغرب أروع برئيس حكومة بسروال جينز وحذاء رياضي و”تي شورت»، يفتتح الاجتماعات الرسمية، ويوقع علىأكمل القراءة »
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