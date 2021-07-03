ملف الصباح
زعماء “استوطنوا” الأحزاب
يرفضون المغادرة ومنح الفرصة لجيل جديد من الشباب متى تهب رياح “الخريف” السياسي بالمغرب، ويعلن بعض زعماء الأحزاب الخالدين في مناصبهم عن الرحيل، أبرزهم الحاج نبيل بن عبد الله الذي اقترب من وضع التقدم والاشتراكية في ملكيته الخاصة. وإذا كان زعماء الأحزاب الذين فشلوا في كسب رهان الانتخابات، اضطروا إلىأكمل القراءة »
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