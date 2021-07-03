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الحـلـقـة الـغـائـبـة
لبكر أستاذ القانون العام أكد أن سلبية تأثير وتفاعل الأحزاب أفقدتها الثقة قال رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، “إن الشباب، يعد الشريحة الأكثر طلبا للانفتاح على الدرس الاستحقاقي المقبل، ومن الطبيعي جدا، ولكي تقتنع بالعرض السياسي لجلب اهتمامها، أن تخاطب بلغة تفهمها، وأن تحرص الأحزاب على أنأكمل القراءة »
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