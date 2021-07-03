مجتمع
غضب بسبب احتلال شارع ببوفكران
قام صاحب مطعم ومحل جزارة بجماعة بوفكران ضواحي مكناس، بإغلاق شارع بأكمله في وجه المارة، بضمه إلى مطعمه لاستغلاله فضاء لاستقبال الزبناء، وهو ما أثار غضب السكان المجاورين، الذين حرموا من حقهم في المرور إلى منازلهم. وعبر العديد من المتضررين، في عريضة تنديد تتوفر” الصباح” على نسخة منها، عن استنكارهم،أكمل القراءة »
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