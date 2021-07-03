خاص
مختبر الشرطة… العلم في خدمة العدالة
تجهيزات متطورة وعناصر ذات تكوين وخبرة في صراع يومي لفك ألغاز الجرائم أسس المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية سنة 1995 بمقره القديم قرب ولاية الأمن بالبيضاء، وطيلة الـــــــسنوات الماضية اقتنت المديرية مجموعة من الآلات المساعدة على فك لغز الجرائم، قبل أن تقع ثورة في الأسابيع الماضية، حينما دش عبد اللطيفأكمل القراءة »
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