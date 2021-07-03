ملف الصباح
نخب سياسية تورث المناصب
الباحث لزرق قال إن سؤال التشبيب سيظل معلقا تتردد عبارة تجديد النخب السياسية وتشبيبها على الألسن، ومعظم الناس يقولون إنها ضرورة ملحة، دون أن يتم تحديد كيفية تحقيق هذا المطلب. في هذا السياق يقول الباحث رشيد لزرق إن الطريقة التي يتم بها استحضار مفهوم التشبيب بشكل ملتبس, إذ أن معظمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا