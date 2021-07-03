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نخب سياسية تورث المناصب

منذ ساعتين
Moroccan youth take part to a protest on June 19, 2011 in Casablanca called by the country's youth-based February 20 Movement to protest against constitutional reforms proposed by King Mohammed VI. The February 20 Movement considers the reforms announced by the king in a nationwide address on June 17 do not go far enough. AFP PHOTO/ ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)
الباحث لزرق قال إن سؤال التشبيب سيظل معلقا تتردد عبارة تجديد النخب السياسية وتشبيبها على الألسن، ومعظم الناس يقولون إنها ضرورة ملحة، دون أن يتم تحديد كيفية تحقيق هذا المطلب. في هذا السياق يقول الباحث رشيد لزرق إن الطريقة التي يتم بها استحضار مفهوم التشبيب بشكل ملتبس, إذ أن معظمأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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