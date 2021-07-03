ملف الصباح
شبوخ السياسة… “ما مفاكينش”
مغاربة يتمنون أن تكون على رأس حكومتهم كفاءة شابة بأفكار متجددة ورغبة في التغيير في الوقت الذي يهيمن الشباب وصغار السن على الهرم السكاني للمغرب، ويشكلون أكثر من ثلث السكان، يسيطر “قدماء المحاربين” والعجائز على مقاليد الحكم والإدارة في جميع الميادين، رافضين أن يسلموا المشعل للشباب، حاملين شعار “بت نبت”،أكمل القراءة »
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