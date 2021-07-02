خاص
“سيتي سانتر”… رافعة الجذب السياحي
مشاريع تنموية ضخمة تضم فنادق ومصحة ومركزا للتسوق شهدت أكادير، مباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي، انبعاث عدد من المشاريع الكبرى، تنفذها المجموعة المغربية للاستثمار، لتطوير النشاط الاقتصادي بأكادير وبجهة سوس ماسة، وأطلقت شركة مركز المعارض والتنمية في السياحة والترويج العقاري بالقطب الحضري الجديد”فونتي”، مركز المؤتمرات “أكادير سيتي سانتر”، الذي سيعززأكمل القراءة »
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