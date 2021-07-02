الأولى
دورة “الباقي توقيعه” بالبيضاء
شهدت أكبر عملية توقيعات على محتويات “بارافورات” حملها أعوان لرؤساء المقاطعات انهمك أغلب رؤساء مقاطعات البيضاء، الذين حضروا أمس (الخميس)، الدورة الاستثنائية الأخيرة من عمر الجماعة الحضرية، في توقيع أكبر عدد من القرارات والوثائق والمقررات والشهادات والرخص والطلبيات، في مشهد يحدث أول مرة في اجتماع مماثل. وتعاقب أعوان مقاطعات علىأكمل القراءة »
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