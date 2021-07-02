الصباح الفني
“أكوابارك”… للترفيه عنوان
يرتقب أن يفتتح مشروع الحديقة المائية “أكوابارك” بأكادير، الموجه للترفيه والتنشيط السياحي، وهو جزء من المنتجع السياحي الضخم سوس كامب المحدث شمال منطقة قصبة أكادير أوفلا، أبوابه في وجه العموم، مباشرة بعد شهر رمضان المقبل. وخصص لهذا الشطر، بحسب عبد العزيز حوايس، الرئيس المدير العام لمشروعي، سوس كامب ودانيا لاند،أكمل القراءة »
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