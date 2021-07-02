الصباح الفني
الودغيري: حلمي تجذير حضور التراث
في مشروعك “كورال الأزهار” اخترت تلقين الأطفال فن الآلة الأندلسية المرتبطة أصلا بالشيوخ وكبار السن، كيف دبرت هاته المسألة؟ بكل بساطة لأني بدوري تلقيت أسرار هذا الفن عن طريق الشيوخ وأنا صغير السن، وبطبيعة الحال هناك اختلاف في ظروف التلقين في الفترة التي كنت فيها طفلا، بحكم أن الاهتمام بالفنونأكمل القراءة »
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