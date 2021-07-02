حوادث
الدعوى العمومية بين الاستماع وعدم الاستماع
لا وجود لمكنة قانونية متاحة للمحكمة للتحقق من هوية المتهم الغائب (2/2) بقلم: أشرف منصور جدوي* لو تم الاستماع للمشتكى به لتبددت مجموعة من الظلمات الواقعية أو القانونية، ولأمكن للنيابة العامة اتخاذ القرار الصحيح سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، إلا أن طريق النيابة العامة في سبيل ذلكأكمل القراءة »
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