اذاعة وتلفزيون
امتحانات الكفاءة المهنية بـ”دار البريهي”
يستعد العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020 خلال يوليوز الجاري، والتي تم الإعلان عن تواريخ إجراء اختباراتها الكتابية والشفوية. وسيتم إجراء الاختبارات بالمعاهد التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالرباط والعيون، وذلك لفائدة العاملين المنقولين وكذلك المتعاقدين الذين قدموا طلبات لذلك. يشار إلى أنأكمل القراءة »
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