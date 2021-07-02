وطنية
بنموسى يستنجد بالشباب
يبدأ شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد، اليوم (الجمعة)، رحلة بحث عن مفاتيح مداخل النموذج التنموي بين الوجوه الجديدة، من خلال مشاركة رئيس اللجنة الملكية في فعاليات «ملتقى الوفاء لمواصلة البناء» المنظم من قبل الذراع النقابي لحزب الاستقلال طلية أيام الأسبوع المقبل. وعلمت «الصباح» أن بنموسى يريد أنأكمل القراءة »
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