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مباراة تجر أمكراز إلى القضاء
تحديد سن تقل عما ينص عليه قانون الوظيفة يتنافى مع الدستور قررت الشبيبة الاشتراكية مقاضاة وزارة الشغل والإدماج المهني وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، في شأن الشروط التي تم وضعها في وجه الشباب الراغبين في المشاركة في مباراة اختيار 50 إطارا للعمل بالصندوق. وأكد يونس سراج،أكمل القراءة »
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