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مباراة تجر أمكراز إلى القضاء

منذ 11 دقيقة
تحديد سن تقل عما ينص عليه قانون الوظيفة يتنافى مع الدستور قررت الشبيبة الاشتراكية مقاضاة وزارة الشغل والإدماج المهني وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، في شأن الشروط التي تم وضعها في وجه الشباب الراغبين في المشاركة في مباراة اختيار 50 إطارا للعمل بالصندوق. وأكد يونس سراج،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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