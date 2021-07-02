حوادث
“ديستي” تطيح بشبكة تروج “الشيرا”
نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب مصادر «الصباح»، مكنت إجراءات البحث من اعتقال المشتبه فيه الأول وهو في حالة تلبس بنقلأكمل القراءة »
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