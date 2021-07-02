الرياضة
صفعة للرجاء ببرشيد
اليوسفية أنعش حظوظه في البقاء بفوزه على الفريق الأخضر قاد عزيز النخلي، فريقه يوسفية برشيد، للفوز على الرجاء الرياضي، بهدف لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأربعاء) بالملعب البلدي، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. ومرر أسامة الحفاري تمريرة متقنة، للنخلي، ليهز شباك الحارس أنس الزنيتي، في الدقيقةأكمل القراءة »
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