حوار
ابن زهر تستجيب لمتطلبات سوق الشغل
عبد العزيز بنضو رئيس الجامعة قال إن دورها محوري في النموذج التنموي أجرى الحوار: محمد إبراهمي(أكادير) تغطي جامعة ابن زهر خمس جهات، أي حوالي 53% من التراب الوطني، ويدرس بها 135 ألف طالب وطالبة. كيف تدبر الجامعة مؤسسات التعليم العالي بالجهات الخمس، والتي يبلغ عددها الحالي 19 مؤسسة؟ وكيف يتمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا