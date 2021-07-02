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“من خشب وطين” جديد الأشعري
صدر حديثا عن منشورات المتوسط -إيطاليا، رواية جديدة للكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري، بعنوان “من خشب وطين”. وحسب ورقة للناشر، فإن هذه الرواية الواقعة في 360 صفحة من القطع المتوسط، “تضعنا في مواجهة صريحة مع أسئلة الحياة الأكثر عمقا، يزيح فيها الكاتب أقنعة كثيرة عن البشر والأشياء والأوهام التي نعيشأكمل القراءة »
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