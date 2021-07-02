خاص
“أليوتس” وضعت حدا للفوضى
سرود رئيس الجمعية الوطنية للصيد البحري قال إن الصيد البحري يمثل 35 % من الناتج المحلي ويوفر 100 ألف فرصة عمل أشار عبد الرحمان سرود، رئيس الجمعية الوطنية للصيد البحري، إلى أنه يتعين التفريق بين مرحلتين في تقييم وضعية قطاع الصيد البحري، مرحلة ما قبل إستراتيجية “أليوتس 2009″، لما كانأكمل القراءة »
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