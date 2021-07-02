الرياضة
احتقان بـ “كاف”
استقالة مسؤول بالكنفدرالية الإفريقية وعودة التوتر بسبب تغييرات موتسيبي قدم الغاني أنطوني بافوي، استقالته من منصبه نائبا للكاتب العام بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشكل مفاجئ، مبررا قراره بـ «أسباب شخصية». وذكرت مصادر قريبة من دواليب الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن بافوي، نفذ تهديده الذي أطلقه قبل أسابيع، بتقديم استقالته منأكمل القراءة »
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