وطنية
احتقان في سبتة ومليلية يزعج مدريد
تنامي مشاعر الميل نحو مصير الأمة الأصلية بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية حذر تقرير إسباني رسمي من تسلل شبح الانفصال إلى سبتة ومليلية المحتلتين، إذ سجلت دراسة وقوع تحول ديمغرافي جذري بين سكان المدينتين بسبب تدفقات الهجرة وتزايد عدد السكان من أصل مغربي، والتدهور السريع للوضع الاجتماعي، ما نجمت عنه زيادةأكمل القراءة »
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