حوادث
الوكيل العام بأكادير يتصدى للمس بالنظام العام
طعن في قرار نقيب المحامين بشأن مراقبته للعقود وغرفة المشورة تلغيه ألغت غرفة المشورة باستئنافية أكادير أول أمس (الأربعاء)، قرار نقيب هيأة المحامين بأكادير والعيون، بشأن إحالة الوثائق المعتمدة في تحرير العقود التي يقوم بها المحامون عليه قبل توقيع الأطراف على العقد، مستجيبة بذلك للطعن الذي تقدم به الوكيل العامأكمل القراءة »
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