حوادث
إدانة أمنيين متورطين في وفاة معتقل
استئنافية الجديدة خفضت عقوبتهما بعد مؤاخذتهما ابتدائيا بـ20 سنة وعام واحد خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الأربعاء)، الحكم الصادر ابتدائيا في حق ضابط أمن، وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا بعد ما أدين ابتدائيا ب20 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجنايةأكمل القراءة »
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