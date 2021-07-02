ايموزار…لقاء حول مأسسة مساواة النوع في الوظيفة العمومية

أعطيت، أمس الخميس بإيموزار كندر، انطلاقة لقاء لشبكة التنسيق الوزارية من أجل مأسسة مساواة النوع في الوظيفة العمومية، وذلك بمبادرة من منتدى الفيدراليات.

ويروم اللقاء الذي يعرف مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف المشارب، تعزيز العمل الجماعي في إطار شبكة التنسيق الوزارية وارساء استراتيجية للتدخل تدمج مأسسة المساواة على الصعيد الترابي.

وثمنت مديرة منتدى الفيدراليات، حياة لهبايلي، أهداف المشروع مسجلة أن النتيجة المنتظرة تكمن في بلورة استراتيجية للشبكة مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للنموذج التنموي الجديد وميثاق اللامركزية كمكون رئيس للجهوية الموسعة.

ومن جانبها، أبرزت لطيفة بنعبيد، رئيسة مصلحة مقاربة النوع الاجتماعي في قطاع اصلاح الإدارة، ومنسقة الشبكة، أن المبادرة تروم تقديم منجزات الاستراتيجية وتقديم الحصيلة في هذا الباب ومراجعة المقاربة المعتمدة من أجل المضي الى الأمام والنهوض بمساواة النوع في مستويات المسؤولية الوظيفية.

ويشكل اللقاء مناسبة لاستعراض التحديات التي يتعين رفعها وتحليل المكاسب التي تم تحقيقها وكذا تسليط الضوء على المقتضيات الدستورية الرامية الى تعزيز المساواة بين الجنسين في الادارات والسياسات العمومية.

ويندرج هذا التجمع الذي ينظم بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، قطاع الوظيفة العمومية، في إطار تفعيل مشروع “تمكين النساء من أجل أدوار قيادية في منطقة (مينا): الأردن، تونس والمغرب”، الذي يقوده منتدى الفيدراليات، وتموله الحكومة الكندية ويديره منتدى القيادة-المغرب.

وتتوزع فعاليات اللقاء الذي يتواصل على مدى 3 ايام، على عدة محاور منها تقديم منجزات 2020 وأبعاد استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين، وإطار عمل شبكة التنسيق الوزارية اضافة الى ورشات موضوعاتية.