الصباح الفني
وشمة يدعم متابعيه
فاجأ المصمم عصام وشمة، متابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بعدما أعلن عن خطوته المثيرة للجدل. وقال وشمة في فيديو نشره على صفحته، إنه قرر مساعدة متابعيه للترويج لمنتوجاتهم وأعمالهم، دون أن يحصل على مقابل مادي، وهي الخطوة التي فكر فيها قبل أسبوع من الإعلان عنها، ولم يترددأكمل القراءة »
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