الأولى
تنقيـلات فـي صفـوف 5000 دركي
أفرجت مصالح الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، عن حركة تنقيلات شملت حوالي 5000 دركي من قياد المراكز الترابية والبحرية والقضائية وفرقة كوكبات الدراجات النارية والاستعلامات العامة، والعناصر التي تشتغل بهذه المراكز من رتب رقيب وضابط صف ومساعد ومساعد أول، سيلتحقون بمقرات عملهم الجديدة قبلأكمل القراءة »
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