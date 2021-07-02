حوادث
العثور على جثة أستاذ بالجرف الأصفر
علمت “الصباح” أنه تم العثور صبيحة أول أمس (الأربعاء)، على جثة شخص في عقده الثالث، وسط الصخور “الجرفية” قرب منعرج الموت، على الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة و ميناء الجرف الأصفر. وأضافت المصادر، بأن الضحية يتحدر من الجديدة، ويعمل أستاذا بإحدى المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، وقد عُثِر عليه جثة هامدة،أكمل القراءة »
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