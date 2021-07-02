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حوادث

العثور على جثة أستاذ بالجرف الأصفر

منذ 3 دقائق
علمت “الصباح” أنه تم العثور صبيحة أول أمس (الأربعاء)، على جثة شخص في عقده الثالث، وسط الصخور “الجرفية” قرب منعرج الموت، على الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة و ميناء الجرف الأصفر. وأضافت المصادر، بأن الضحية يتحدر من الجديدة، ويعمل أستاذا بإحدى المؤسسات التعليمية  بإقليم الجديدة، وقد عُثِر عليه جثة هامدة،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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