الصباح الفني
الباز يستمتع بأجواء الصيف
تقاسم الممثل أنس الباز مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي بدا فيها مستمتعا بأجواء فصل الصيف رفقة زوجته، حيث انتقلا إلى أحد الفنادق لقضاء بضعة أيام. وإلى جانب الصور الخاصة لأنس الباز، تكون أغلب رسائله على “إنستغرام”، عبارة عن مقتطفات من كتب وروايات قرأهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا