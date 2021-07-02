خاص
إمكانيات ومؤهلات إستراتيجية
أشنكلي خلال استقباله لوفد صيني (خاص) أشنكلي رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات أكد الإرادة الجماعية لتوفير إطار عام للتنمية الجهوية المستدامة كشف رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، عن مختلف المشاريع والبرامج التنموية التي ستمكن من إعادة التموقع الجديد لأكادير ضمن خريطة المغرب، باعتبارها وسط المملكة،أكمل القراءة »
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