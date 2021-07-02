الرياضة
المرسى إلى القسم الأول هواة
تمكن مستقبل المرسى العيون من حسم بطاقة الصعود إلى القسم الأول هواة، بعدما حقق فوزا عريضا على جاره مجد العيون، بستة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما ظهر أول أمس (الأربعاء)، ضمن الدورة 25 لبطولة القسم الثاني. وبهذا الفوز رفع فريق المرسى رصيده إلى 45 نقطة على بعد دورة واحدةأكمل القراءة »
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