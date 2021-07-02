حوادث
شركتان وهميتان للسطو على “السيجار” المغربي
إحداهما ورطت المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل “الماركة” بطرق تدليسية ورطت شركة من أمريكا اللاتينية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بعد أن تمكنت من تسجيل علامة تجارية لـ»سيجار»، بطرق تدليسية، وعن طريق التزوير، رغم أنه يصنع في المغرب، وفي اسم شركة مغربية تروجه منذ سنوات طويلة. ووجدت الشركة المغربيةأكمل القراءة »
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