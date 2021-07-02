خاص
الصيـد البحـري رافعـة اقتصاديـة للجهـة
جواد الهلالي رئيس غرفة الصيد البحري قال إن “أليوبوليس” أول قطب تنافسي مخصص لتثمين المنتوجات يرتكز اقتصاد جهة سوس ماسة على الثلاثية الاقتصادية، السياحة والفلاحة والصيد البحري، ويشكل قطاع الصيد البحري رافعة مهمة في تنمية الجهة، ويوفر فرص شغل هائلة، سواء في الصيد في أعالي البحار أو الساحلي أو التقليدي،وأكمل القراءة »
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