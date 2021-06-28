الصباح السياسي
الزعيم هو الفيصل داخل الحركة
لجنة الترشيحات تدرس الملفات والأولوية للأكثر حظا للفوز بالمقعد اختار حزب الحركة الشعبية آلية لجنة الترشيحات للحسم في لوائح مرشحيه للانتخابات المقبلة، لوضع حد لكل الاتهامات بترشيح المقربين والوافدين على الحزب، ليسند مهمة دراسة ملفات الترشيح إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يضع المرشحون ملفاتهم لدى الأمانة العامة بالمقر المركزيأكمل القراءة »
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