الصباح الفني
“أمينوكس” يغني لضحايا كليبه
أعلن المغني أمين التمري المعروف باسم “أمينوكس”، من خلال صفحته على “إنستغرام”، خبر ترجمة حزنه والصدمة التي عاشها بعد تحول كواليس تصوير الكليب إلى مأتم، بعد وفاة شخصين من فريق العمل، إلى أغنية جديدة. وقال “أمينوكس”، إنه مر من تجربة مريرة، ما جعله يكتب كلمات أغنية، يفكر في الوقت الراهنأكمل القراءة »
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