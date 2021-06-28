حوادث
إدانة متهم بالسرقة وترويج مخدرات
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات وحيازتها واستهلاكها والتستر على مجرم فار من العدالة وحيازة سلاح أبيض دون سند قانوني في ظروف منأكمل القراءة »
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