خاص
بعد الباك… “الدوخة”
الحصول على الشهادة بداية جهاد أكبر في ولوج للتكوين بالتعليم العالي غير متاح للجميع يشبه التلاميذ الحاصلون على شهادة الامتحان الوطني الموحد للباكلوريا جنود طارق بن زياد الذين وقفوا في منطقة وسطى بين البواخر المحترقة القادمة من المغرب، وبين مدافع الجنود الإسبان المصوبة ناحيتهم، فلا حل لهم سوى القتال، أوأكمل القراءة »
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