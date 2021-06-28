افتتاحية
العربة والحصان
تبذل وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، منذ 2019، مجهودات جبارة لإخراج منظومة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو عمل لا يمكن سوى التنويه به، خصوصا في الشق المتعلق بحذف المساطر المكررة غير المتوفرة على سند قانوني، التي كانت تثقل كاهل المرتفقين والمستثمرين والمقيمين الأجانب بلا طائل، وتعطل عجلة التنمية. لقد وصلتأكمل القراءة »
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