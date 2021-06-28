الصباح الفني
سلطان يطرح “كلوس”
طرح المغني أمين سلطان، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، جديد أعماله الفنية، ويتعلق الأمر باغنية تحمل عنوان “كلوس”، وهي أغنية شبابية ممزوجة بإيقاعات تراثية مغربية أصيلة، حظيت بنسب شاهدة عالية منذ طرحها على موقع “يوتوب”. وتعامل سلطان في هذا العمل مع مجموعة من المبدعين المغاربة، وهم كاتب الكلمات يونس آدم والملحنأكمل القراءة »
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