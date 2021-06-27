إقليم زاكورة… الشروع في تصفية مياه ثقب”بولحمة” بامحاميد الغزلان

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال مشروع جديد لتحسين جودة الماء الصالح للشرب بامحاميد الغزلان، وأعطى انطلاقة أشغال العديد من مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة.

وذكر بلاغ للمكتب أن عامل إقليم زاكورة، فؤاد حاجي، مرفوقا بمدير القطب الصناعي للمكتب، قام أمس (السبت) على مستوى مركز امحاميد الغزلان، بإعطاء الانطلاقة للشروع في “استغلال المحطة المتنقلة لإزالة الأملاح المعدنية لمياه الثقب المائي بولحمة بصبيب 10 لتر في الثانية”.

وأكد البلاغ أن هذا المشروع، الذي بلغت كلفة إنجازه 6 ملايين درهم، سيمكن من تحسين جودة الماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات ساكنة المركز التي تقدر ب 8000 نسمة من هذه المادة الحيوية، خصوصا خلال فصل الصيف.

وأبرز المصدر ذاته أنه يتم تزويد مركز امحاميد الغزلان انطلاقا من موارد مائية جوفية بصبيب يصل إلى 20 لتر في الثانية، وذلك بواسطة 5 آبار بمنطقة بومراد ذات المياه العذبة (بصبيب 5 لتر في الثانية) والثقب المائي بولحمة (بصبيب 15 لتر في الثانية) الذي تعرف درجة ملوحة مياهه ارتفاعا طفيفا نظرا للطبيعة الهيدرولوجية للمنطقة.

وأشار إلى أن هذا الصبيب يمكن من تلبية حاجيات المركز التي تقدر ب 13 لتر في الثانية بصفة منتظمة.

وذكر البلاغ أنه تم على مستوى جماعة تاكونيت، إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمركزي تاكونيت وتمكروت، والتي خصص لها غلاف مالي يصل إلى 4.37 مليون درهم.

وأوضح أن هذا المشروع سيمكن من رفع مردودية الشبكة وتحسين جودة خدمات الماء الصالح للشرب.