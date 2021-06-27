البرلمان العربي يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

أشاد البرلمان العربي بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما أشاد البرلمان العربي، في ختام أعمال جلسته العامة السادسة من دورة الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، أمس السبت بالقاهرة، بالعمل الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، التابعة للجنة القدس، مثمنا إرسال المغرب لمساعدات إنسانية طارئة للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد من جهة أخرى على ضرورة استمرار الدعم العربي، السياسي والمعنوي والمادي، للسلطة الوطنية الفلسطينية، داعيا الدول العربية لاستئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية خاصة في ظل الحصار الذي ما يزال متواصلا على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما دعا لتعزيز الاتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الأوروبية الأخرى من أجل حث هذه البرلمانات على دعوة حكوماتها للعمل على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أعضاء البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية وبرلماناتها ودولها، وأنها ستبقى كذلك وستحظى بكل الدعم والمساندة، حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبوا بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة المخاطر والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني محذرين من خطورة ما يجري بالقدس المحتلة وخصوصا حي الشيخ جراح.