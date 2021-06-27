الرجاء يتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

تأهل فريق الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، عقب فوزه على ضيفه نادي بيراميدز المصري بعد الاحتكام للضربات الترجيحية (5-4) ، في المباراة التي جمعتهما ، مساء اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، ضمن إياب نصف نهاية كأس الكونفدرالية الافريقية .

و يضرب فريق الرجاء الرياضي موعدا في النهاية مع فريق شبيبة القبائل الجزائري المتأهل على حساب فريق القطن الكاميروني بعد ان فاز عليه في لقاء الاياب بثلاثة اهداف لصفر . وكان فريق الرجاء البيضاوي قد تعادل مع مضيفه نادي بيراميدز المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي بملعب برج العرب بالقاهرة، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم.