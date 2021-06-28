حوادث
إدانة متهم في عصابة الاغتصاب
تورط وشركاؤه في اعتداء جنسي على ثلاث فتيات قاصرات قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، أخير، بمؤاخذة متهم يبلغ من العمر 30 سنة، عديم السوابق، وحكمت عليه بـ6 سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية اغتصاب قاصر بالعنف. وجاء إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية المحليةأكمل القراءة »
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