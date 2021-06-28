الرياضة
إغلاق “دونور” يؤرق الرجاء والوداد
نقل مبارياتهما للعربي الزاولي أو الأب جيكو ابتداء من يوليوز اقترح مجلس المدينة، على الرجاء والوداد، اللعب بملعب العربي الزاولي، ابتداء من الدورة المقبلة من البطولة الوطنية، بسبب ضرورة إغلاق ملعب محمد الخامس لفترة لا تقل عن 20 يوما، من أجل الإصلاح. وأبلغ مجلس المدينة الفريقين البيضاويين، من أجل الاستعداد،أكمل القراءة »
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