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بنشعبون يتخلص من الموظفين الأشباح
120 مليارا أجور الموظفين بينهم مهاجرون ورياضيون وفنانون قرر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مواجهة الموظفين الأشباح، وطردهم، خاصة الذين هاجروا إلى الخارج، وبعض الرياضيين من وزارة الشباب والرياضة، والفنانين بوزارة الثقافة، الذين يستفيدون من أجور ولا يشتغلون، أو تعودوا على “البوانتاج” دون إنجاز أي عمل، وكذا آلافأكمل القراءة »
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