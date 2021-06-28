الصباح الفني
الخمليشي: أينما زرعنا الحب ننتظر السعادة
اعتادت الفنانة أسماء الخمليشي على تقاسم مجموعة من الأفكار وبعث رسائل مليئة بالطاقة الإيجابية إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، والتي كان آخرها رسالة تؤكد فيها أهمية الحب في كل العلاقات. وقالت أسماء الخمليشي في رسالتها “أينما نزرع الحب ننتظر السعادة”، مضيفة “بمنح الحب، ننتهي دائما بالحصول عليه”. ومنأكمل القراءة »
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