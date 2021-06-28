الرياضة
رسالة رياضية: وداد البنزرتي
الغصة التي يشعر بها الوداديون لم تأتهم من الإقصاء في حد ذاته، بل من تضييع تأهل كان في المتناول إلى نهائي سيقام في ميدانهم. ولكن لماذا لم يعرف الوداد كيفية تدبير مباراة أمام منافس من هذه الدرجة، بغض النظر عن الفرص الضائعة وأخطاء الحكم؟ أولا، كتبنا هنا أكثر من مرةأكمل القراءة »
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