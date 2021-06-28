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مطاردة منتخبين بالحجارة

منذ دقيقتين
رئيس مجلس إقليمي يهرب من موكب حملة سابقة لأوانها بدواوير مديونة لم يتردد سكان ضواحي البيضاء في طرد منتخبيهم والهجوم بالحجارة على مواكب حملات سرية سابقة لأوانها، إذ اضطر رئيس من “الكتاب” إلى الهرب والاختباء، احتماء من غضب دواوير عانت التهميش والإقصاء من ميزانيات الجهة والمجلس الإقليمي. وعلمت “الصباح” أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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