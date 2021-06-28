الرياضة
خاليلوزيتش يوصي رحيمي بأوربا
الناخب الوطني يعول على لاعب الرجاء وينتظر منه التطور أكثر علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، أوصى سفيان رحيمي، الدولي المغربي ولاعب الرجاء الرياضي، بالاحتراف بأوربا، بدل البطولات العربية أو الخليجية. وكشفت مصادر مطلعة، أن خاليلوزيتش يأمل في التحاق رحيمي بأحد الدوريات الأوربية، سواء بفرنسا، أو إيطاليا، من أجلأكمل القراءة »
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