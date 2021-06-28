الرياضة
السوالم… صعود بأقل التكاليف
الفريق أنفق 750 مليونا ولعب مبارياته ببرشيد وحافظ على نواة فريق الهواة انتظر شباب السوالم الرياضي مرور 37 سنة، ليحقق صعودا تاريخيا إلى بطولة القسم الأول، رغم هزيمته الجمعة الماضي بملعب شباب أطلس خنيفرة بهدفين لصفر. وأدى شباب السوالم موسما غير مسبوق في القسم الثاني، ليجني ثمار الاستقرار الإداري والتقني،أكمل القراءة »
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